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В Одессе загорелся колледж, есть пострадавшие
04.12.2019 12:45
В Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел пожар, проводится эвакуация из здания. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Пожар начался около 10:12 на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса. На данный момент известно о 10 пострадавших.
"Ориентировочная площадь пожара 700 м.кв. Сейчас к тушению привлечены 65 чел. Личного состава и 16 ед. техники. Проводится эвакуация. Информация о пострадавших уточняется", - сообщает ГСЧС.
Теги: Одесса, колледж, пожар
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