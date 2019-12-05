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ГСЧС назвала вероятную причину пожара в одесском колледже

05.12.2019 08:00
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ГСЧС назвала вероятную причину пожара в одесском колледже

По последним данным в результате пожара в Одесском колледже 1 человек погиб, пострадали 27 человек, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"Пока рано говорить о причинах возгорания. По предварительным данным, пожар начался в закрытом помещении на третьем этаже. По информации ГСЧС, вероятной причиной стал поврежденный удлинитель", - сообщил на своей странице в Facebook председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.



Теги: Одесса, колледж, пожар
 
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