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СБУ задержала личного охранника Медведчука

05.12.2019 08:30
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СБУ задержала личного охранника Медведчука

Вчера СБУ пришла с обысками в офисное здание на Большой Васильковской, 23б. Оно принадлежит структурам, близким к Виктору Медведчуку, куму Путина и одному из лидеров пророссийской партии в Украине. Там же размещен офис ОПЗЖ, сообщает Цензор.НЕТ.
По данным главреда издания Юрия Бутусова, операция проходила в помещениях детективного и охранного агентства "Шторм", которое обеспечивает безопасность самого Медведчука и структур "Оппозиционной платформы - "За жизнь", задержан один из учредителей компании Константин Иванов. Иванов - один из личных охранников Медведчука.
"Ему предъявлено подозрение в слежке и незаконном сборе информации, нарушении неприкосновенности частной жизни. В ходе обыска была изъята шпионская электронная техника, используемая для сбора информации", - сообщает журналист.



Теги: СБУ, охранник, задержание, Медведчук
 
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