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В Раде подрались двое "слуг народа"

05.12.2019 15:30
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В Раде подрались двое "слуг народа"

В Верховной Раде в четверг, 5 декабря, подрались депутаты из Слуги народа Гео Лерос и Максим Бужанский, сообщает ЛБ.ua.
Отмечается, что причиной стали нецензурные высказывания нардепа Лероса в адрес другой "слуги" - Ирины Верещук.
По словам источника журналистов, Лерос "нормально получил" от Бужанского за "плохое отношение к женщине".
"Получил, как мы считаем в большинстве, заслужено. Потому что во время заседания Лерос начал крыть матом Ирину Верещук. Бужанский вступился. В итоге их разнимали депутаты ЕС и Голоса", - сказал собеседник.



Теги: драка, Верховная Рада, Слуга народа
 
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