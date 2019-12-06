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"Укрзализныця" назначила 8 новых поездов в западном направлении

06.12.2019 17:00
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"Укрзализныця" назначила 8 новых поездов в западном направлении

"Укрзализныця" назначила 8 новых поездов в графике движения на 2019/2020 годы. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает ОстроВ.
"Назначены 8 новых поездов, большинство из которых будут курсировать в популярном западном направлении: № 192/291 Львов - Днепр, № 203/204 Львов - Днепр, № 179/180 Львов - Днепр, № 129/130 Полтава - Ворохта, № 201/202 Львов - Ужгород, № 960/961, 962/963 Кошице - Мукачево, № 241/242 Днепр - Одесса, № 233/234 Киев - Винница", - говорится в сообщении.
Для перевозок пассажиров в пиковые периоды "Укрзализныця" предусмотрела продление маршрутов поездов № 7/8 Киев - Ивано-Франковск в Черновцы, № 75/76 Кривой Рог - Киев и № 71/72 Запорожье - Киев в Ужгород, № 140/139 Лисичанск - Харьков / Днепр-Главный в Николаев. Кроме этого, предусмотрены сезонные поезда на летний период.



Теги: поезд, Укрзализниця, Запад
 
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