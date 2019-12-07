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Число жертв пожара в Одессе увеличилось
По состоянию на 6:30 7 декабря продолжаются мероприятия по ликвидации последствий пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
Всего на данный момент в результате пожара погибло 5 человек:
- 4 декабря в 12:20 одна женщина скончалась в больнице;
- 5 декабря в 17:40 тело 1 человека обнаружено при проведении поисковых работ;
- 6 декабря в 15:30 во время разбора завалов обнаружены тела еще 2 погибших;
- 7 декабря в 00:40 во время разбора завалов обнаружено тело 1 человека.
Пострадал 31 человек (в больницах остается 17 человек, 6 декабря выписано 9 человек).
По информации Национальной полиции, судьба 10 человек остается неизвестной.
Всего с начала разборки завала вывезено 750 м куб. строительных конструкций.
К работам привлечено 217 чел. и 40 ед. техники.
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы продолжаются.
Теги: Одесса, колледж, пожар
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