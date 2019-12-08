8 декабря объявлен днем траура по погибшим при пожаре в Одессе

08.12.2019 10:00

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом №892/2019 объявил 8 декабря всеукраинский траур в память о погибших в результате пожара в одесском колледже. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Я объявляю воскресенье, 8 декабря, днем национального траура по погибшим в Одессе. Завтра мы приспустим государственные флаги. Отменим шумные праздники и гуляния. Мы остановимся и подумаем. Пусть это трагическое событие будет уроком для всех должностных лиц, руководителей, для всех граждан Украины", - заявил президент в своем Telegram-канале.

По последним данным, в результате пожара в Одессе погибли восемь человек. Среди них спасатель, который был госпитализирован 4 декабря. Еще 30 человек пострадали. Судьба 8 остается неизвестной.