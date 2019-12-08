В Киеве собрался Майдан против капитуляции (ВИДЕО)

08.12.2019 14:00

В Киеве на Майдане Независимости началось всеукраинское вече "Красные линии", сообщает Телеканал новостей «24».

Около 2 тысяч активистов вышли на поддержку и защиту Украины перед переговорами Владимира Зеленского с лидерами России, Германии и Франции в нормандском формате.

На вече призвали людей выйти три политические фракции: "Голос", "Батькивщина" и "Европейская солидарность".

В частности, пятый президент Петр Порошенко отметил, что вече на Майдане не носит протестный характер.

"Вече, которое собирается на Майдане – это не протестное вече. Это вече поддержки Украины. Для того, чтобы Россия, Франция, Германия услышали – мы за эти "красные линии" не выйдем. Мы четко знаем, что нужно Украине", – подчеркнул он.