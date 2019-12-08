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В Киеве собрался Майдан против капитуляции (ВИДЕО)

08.12.2019 14:00
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В Киеве собрался Майдан против капитуляции (ВИДЕО)

В Киеве на Майдане Независимости началось всеукраинское вече "Красные линии", сообщает Телеканал новостей «24».
Около 2 тысяч активистов вышли на поддержку и защиту Украины перед переговорами Владимира Зеленского с лидерами России, Германии и Франции в нормандском формате.
На вече призвали людей выйти три политические фракции: "Голос", "Батькивщина" и "Европейская солидарность".
В частности, пятый президент Петр Порошенко отметил, что вече на Майдане не носит протестный характер.
"Вече, которое собирается на Майдане – это не протестное вече. Это вече поддержки Украины. Для того, чтобы Россия, Франция, Германия услышали – мы за эти "красные линии" не выйдем. Мы четко знаем, что нужно Украине", – подчеркнул он.



Теги: Путин, акция, переговоры, Майдан Незалежности, Зеленский
 
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