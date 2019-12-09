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Число погибших в результате пожара в Одессе возросло до 12

09.12.2019 09:30
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Число погибших в результате пожара в Одессе возросло до 12

В ночь на 9 декабря спасатели достали из-под завалов здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса тела еще двух человек. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, передает Громадское Телевидение..
Спасатели продолжают поиски еще четырех человек, которые считаются пропавшими без вести.



Теги: Одесса, погибший, пожар
 
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