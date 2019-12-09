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Делегации "Нормандской четверки" согласовывают общий документ

09.12.2019 20:15
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Делегации "Нормандской четверки" согласовывают общий документ

На данном этапе переговоров Нормандской четверки советники лидеров удалились, чтобы править некоторые из пунктов итогового коммюнике саммита, сообщил источник в украинской делегации.

По словам источника, пока что было пройдено несколько пунктов.

Как сообщалось, ранее началась встреча лидеров "нормандской четверки", посвященная урегулированию ситуации на востоке Украины, началась в понедельник в Елисейском дворце в Париже.

 


По материалам: https://interfax.com.ua

Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, нормандский формат
 
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