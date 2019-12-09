Путин и Зеленский не могут договориться об условиях выборов на Донбассе

09.12.2019 23:10

Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин говорили о выборах на Донбассе и восстановлении украинского контроля над границей, но каких-то договоренностей не достигли. Об этом сообщили источники украинского СМИ "Украинская правда".

"Относительно границы зашли в штыки и не договорились". По словам собеседника, Путин настаивал на том, что на неподконтрольных территориях должны сначала пройти выборы, а уже потом Украина получит возможность контролировать границу.

Владимир Зеленский не согласился с таким предложением.

Собеседника отметил, что сейчас идет ужин, и разговор за ним продолжается.

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