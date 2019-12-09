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Путин о встрече с Зеленским: Прошло хорошо
09.12.2019 22:59
Президент России Владимир Путин заявил, что доволен результатами своей встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским, которая завершилась несколько ранее.
"Хорошо, доволен", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, как прошла его встреча с Зеленским, и доволен ли он ей.
По материалам: https://zn.ua
Теги: Украина, Россия, Владимир Зеленский, переговоры, Владимир Путин, встреча, нормандский формат
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