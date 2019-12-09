Зеленский и Путин начали личную встречу в Париже

09.12.2019 21:25

Переговоры лидеров нормандской четверки в Париже закончились и началась личная встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.

Двусторонние переговоры между Зеленским и Путиным начались сразу после встречи четырех лидеров "нормандского формата", но к их совместной пресс конференции с лидерами Германии и Франции. По предварительным данным, встреча не продлится долго.

"Переговоры лидеров стран "Нормандской четверки" прервано ради двусторонней встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента Российской Федерации Владимира Путина. Сейчас началась встреча двух глав государств. После возобновятся переговоры в четырехстороннем формате", - сообщили позже в Офисе президента Украины.

Ожидается, после этого лидеры снова соберутся вчетвером на рабочий ужин, а затем дадут совместную пресс-конференцию

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