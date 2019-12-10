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Нафтогаз объявил декабрьскую цену на газ для населения

10.12.2019 15:00
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Нафтогаз объявил декабрьскую цену на газ для населения

Группа Нафтогаз снизит в декабре 2019 года цену на газ для льготных потребителей на 13% по сравнению с ноябрем - до 4 277 грн за 1 тыс. кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов). Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза, передает Укринформ.
"В декабре 2019 года цена на природный газ для потребителей, которые покупают газ на условиях ПСО, составит 4 277 грн за тыс. куб. м (без учета НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов). Это на 13% ниже уровня регулируемой цены газа, которая действовала в ноябре 2019 года", - говорится в сообщении.



Теги: цена, Нафтогаз, газ, декабрь
 
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