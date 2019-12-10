Последние новости раздела
- Нафтогаз объявил декабрьскую цену на газ для населения15:00
- В днепровском историческом музее пропал сторож-кот13:30
- Cайт "Миротворец" объявил о прекращении работы13:00
- Зеленский: Для меня важнее всего человеческая жизнь08:57
- Итоговая пресс-конференция "нормандского формата": Итоги 01:00
- Путин и Зеленский не могут договориться об условиях выборов на Донбассе23:10
- Путин о встрече с Зеленским: Прошло хорошо22:59
- Зеленский и Путин начали личную встречу в Париже 21:25
- Делегации "Нормандской четверки" согласовывают общий документ 20:15
- Кабмин оценил потери Украины из-за российской агрессии14:30
В днепровском историческом музее пропал сторож-кот
10.12.2019 13:30
В Историческом музее Днепра пропал кот Семен Парфентьевич, трудоустроенный летом для охраны музея от крыс и мышей. Об этом сообщает dnepr.news
"Кота Семена взяли в музей, чтобы он ловил мышей и радовал сотрудников. Но Семен Парфентьевич куда-то пропал!" – говорится в сообщении. Сейчас сотрудники музея ищут своего любимца и надеются на помощь неравнодушных горожан. Тех, кто нашел Семена или знает, где он может находиться, просят сообщить по телефонам: (099) 404-74-52 и (066) 390-51-71.
Теги: музей, Днепр, кот, сторож
Читайте также:
- В историческом музее Днепра приняли на роботу кота
- Фотособытия недели (10-16 июня): Нас удивили циркачи, брейк-дансеры и... коровы
- Днепровский музей АТО теперь можно посетить через Google Maps
- "Правительственный" британский кот не выполняет свою работу
- В музее Днепра откроют экспозицию, посвященную защитникам Донецкого аэропорта
- Кот премьер-министра Великобритании открыл счет своим охотничьим "победам"
- В ОРДЛО определили выходные дни на новогодние праздники17:00
- В "ДНР" назвали цифру по обмену пленными14:00
- Ситуация в пунктах пропуска утром 10 декабря12:00
- В Макеевке снова произошел подземный толчок10:00
- В "ДНР" назвали цены на новогодние сосны местного производства09:30
- Путин выступил за увеличение числа пунктов пропуска на линии разграничения в Донбассе08:30
- "Администрация" Донецка опубликовала адреса елочных базаров13:30
- В оккупированном Донецке открыли очередной памятник Кобзону13:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса утром 9 декабря11:30
- "Ощадбанк" опубликовал график работы мобильных отделений на Донбассе10:30
- В ОРДЛО определили выходные дни на новогодние праздники17:00
- В Минэкономики подсчитали, когда Украина догонит Польшу по уровню зарплат16:00
- Нафтогаз объявил декабрьскую цену на газ для населения15:00
- Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон14:30
- В "ДНР" назвали цифру по обмену пленными14:00
- В днепровском историческом музее пропал сторож-кот13:30
- Cайт "Миротворец" объявил о прекращении работы13:00
- В Германии умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков12:30
- Ситуация в пунктах пропуска утром 10 декабря12:00
- СМИ: Петросян женился на своей молодой помощнице11:30
- Полный вперед: ортопедическая обувь для здорового шага14:30
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Витамин D: когда он необходим11:30
- Советы диетолога. Каким должен быть идеальный завтрак07:48
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Почему нельзя венчаться в субботу21:02
- Суеверия и приметы: какие цветы нельзя дарить ни в коем случае19:40
- 15 лучших новогодних суеверий: могут принести удачу в 2020 году15:05
- Ужин отдай врагу. Ученые доказали важность времени приемов пищи 14:34
- В 2020 году "Доступные лекарства" станут еще более доступными11:49
- В Донецке "Донбасс Арену" оклеили проукраинскими листовками
- Ситуация в пунктах пропуска утром 8 декабря по сообщениям очевидцев
- Путин о встрече с Зеленским: Прошло хорошо
- Итоговая пресс-конференция "нормандского формата": Итоги
- Гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря
- В оккупированном Донецке открыли очередной памятник Кобзону
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС 7 декабря
- "Воровайки" оправдались за свою скандальную песню "Хохлы"
- Путин выступил за увеличение числа пунктов пропуска на линии разграничения в Донбассе
- Путин и Зеленский не могут договориться об условиях выборов на Донбассе