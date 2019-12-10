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В днепровском историческом музее пропал сторож-кот

10.12.2019 13:30
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В днепровском историческом музее пропал сторож-кот

В Историческом музее Днепра пропал кот Семен Парфентьевич, трудоустроенный летом для охраны музея от крыс и мышей. Об этом сообщает dnepr.news
"Кота Семена взяли в музей, чтобы он ловил мышей и радовал сотрудников. Но Семен Парфентьевич куда-то пропал!" – говорится в сообщении. Сейчас сотрудники музея ищут своего любимца и надеются на помощь неравнодушных горожан. Тех, кто нашел Семена или знает, где он может находиться, просят сообщить по телефонам: (099) 404-74-52 и (066) 390-51-71.



Теги: музей, Днепр, кот, сторож
 
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