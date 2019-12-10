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Зеленский: Для меня важнее всего человеческая жизнь

10.12.2019 08:57
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Зеленский: Для меня важнее всего человеческая жизнь

В Париже завершилась встреча четырех лидеров в "нормандском формате". Владимир Зеленский отметил, что "позитив в продолжении переговоров с президентом Владимиром Путиным и главам Франции и Германии". 

Президент Украины отметил, что для него "приоритетом в переговорах остаются человеческие жизни и судьбы". Он также подчеркнул важность прекращения огня и выразил надежду о скорейшем обмене пленными. 



Теги: Украина, Россия, Владимир Зеленский, переговоры, Владимир Путин
 
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