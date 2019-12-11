Кабмин запустил бета-тест "Государства в смартфоне"

11.12.2019 16:45

Украина в тестовом режиме запускает первые услуги "Государства в смартфоне" – электронные водительские удостоверения и электронный технический паспорт, сообщает ICTV.

Об этом на брифинге по итогам сегодняшнего заседания правительства заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"16 декабря мы наконец-то запускаем бета-версию мобильного приложения "Дія"! А сегодня начинается набор тестировщиков, который продлится 5 дней – до момента запуска.

Первая версия приложения пригодится водителям. Все, кто присоединится к тестированию, первыми смогут загрузить в свой смартфон водительские права и техпаспорт.

Подать заявку на участие в бета-тестировании и узнать детали можно здесь: https://team.diia.gov.ua/. Но советуем не медлить: в первой волны тестирования смогут принять участие только 20 000 украинцев", - говорится на странице министерства в Facebook.