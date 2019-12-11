Названа сумма компенсации пострадавшим от пожара в Одессе

11.12.2019 09:30

Семьям погибших и пострадавшим в результате пожара в одесском здании по ул Троицкая, 25 выплатят одноразовую помощь от 20 до 120 тысяч гривен. Об этом говорится в распоряжении мэрии города, передает РБК-Украина.

Так, согласно распоряжению от 10 декабря № 1179, пострадавшим будет оказана единовременная материальная помощь, а именно:

семьям погибших в размере 120 тысяч гривен на одну семью с учетом стоимости ритуальных услуг, которая перечисляется исполнителям услуг;

лицам, пострадавшим в результате пожара, в зависимости от состояния тяжести повреждений:

легкое состояние – в размере 20 тысяч гривен на одного человека;

среднее состояние – в размере 40 тысяч гривен на одного человека;

тяжелое состояние – в размере 80 тысяч гривен на одного человека.

По предварительным подсчетам, общий объем оказанной помощи составит более 3,5 млн грн.