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После драки в Раде один из "слуг народа" попал в больницу

11.12.2019 16:00
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После драки в Раде один из "слуг народа" попал в больницу

Народного депутата от Слуги народа Андрея Богданца госпитализировали после массовой драки во время заседания парламентского комитета по вопросам аграрной политики, сообщает НВ.
«Андрей с подозрением на сотрясение мозга в больнице. Мы заявляем о недопустимости любого давления на народных депутатов при обсуждении и принятии государственных решений, в том числе и в первую очередь — с применением силы», — написала на своей странице в Facebook его коллега по фракции Евгения Кравчук.



Теги: драка, больница, Верховная Рада
 
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