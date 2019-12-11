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Правительство выделило деньги на жилье переселенцам
11.12.2019 17:00
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что правительство выделило более 13 млн грн на приобретение жилья для временного проживания 33 семей внутренне перемещенных лиц, сообщает ICTV.
Кроме того Кабмин одобрил единый механизм оказания помощи и соцзащиты людям, которые были лишены свободы в результате агрессии России против Украины.
"Сразу после возвращения они смогут получить все виды необходимой помощи, в частности временное жилье и единовременную помощь в 100 тыс. грн каждому", – сказал Гончарук.
Теги: деньги, жилье, переселенцы
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