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Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса
12.12.2019 12:45
Народные депутаты поддержали проект Закона "О внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" (№2569), который продлевает особый статус Донбасса до 31 декабря 2020 года, сообщает Цензор.НЕТ.
"За" проголосовали 320 народных депутатов. Фракции "Голос" и "Батькивщина" не голосовали за документ.
Принятая редакция первой статьи данного закона гласит, что "на срок до 31 декабря 2020 года включительно вводится особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".
Теги: Донбасс, закон, Верховная Рада, особый статус
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