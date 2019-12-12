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Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса

12.12.2019 12:45
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Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса

Народные депутаты поддержали проект Закона "О внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" (№2569), который продлевает особый статус Донбасса до 31 декабря 2020 года, сообщает Цензор.НЕТ.
"За" проголосовали 320 народных депутатов. Фракции "Голос" и "Батькивщина" не голосовали за документ.
Принятая редакция первой статьи данного закона гласит, что "на срок до 31 декабря 2020 года включительно вводится особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".



Теги: Донбасс, закон, Верховная Рада, особый статус
 
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