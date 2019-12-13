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Правоохранители назначили 11 генетических экспертиз после трагедии в Одессе
Под завалами на Троицкой, 25 спасатели обнаружили 14 тел погибших при пожаре людей. Следователь назначил 11 генетических экспертиз. Об этом во время пресс-брифинга на месте трагического пожара на ул. Троицкой, 25 сообщил заместитель начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Сергей Шайхет.
«В настоящее время родственники опознали тела лишь четырех погибших. Причем у следователя, осуществляющего уголовное производство, возникли сомнения при установлении личности одной из жертв пожара, поэтому возникла потребность в генетической экспертизе. Результаты ДНК-экспертиз будут в распоряжении следователя в течение 14 дней», - отметил он.
Также, по словам Сергея Шайхета, правоохранители закончили предварительный осмотр сгоревшего здания. Более детальный осмотр будет проведен тогда, когда на это даст разрешение областное управление ГСЧС.
«Сейчас на исследования направлены некоторые фрагменты электрооборудования и электропроводки. В полиции рассматривают три версии возникновения масштабного пожара: поджог, неосторожное обращение с огнем, неисправное электрооборудование. Именно третья версия является основной», - подчеркнул замначальника ГУНП.
Пока подозрение объявлено только одному человеку — директору колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любови Кочерге.
«Ведется следствие. Если будут установлены еще лица, причастные к трагедии, им будут также предъявлены подозрения », - резюмировал Сергей Шайхет.
Напомним, 4 декабря в центре Одессы, на Троицкой, 25, загорелось здание Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. 5 и 6 декабря объявлены траурными днями в Одессе. Городской голова Геннадий Труханов подписал соответствующее распоряжение.
Первой жертвой пожара стала 16-летняя студентка Ксения Бабенко.
Около 20:00 5 декабря спасатели достали из-под завалов здания на Троицкой тело женщины. 6 декабря спасатели нашли тело третьей и четвертого погибших при пожаре в одесском колледже.
Ночью 7 декабря, в 00:40, во время разбора завалов в сгоревшем доме на Троицкой, обнаружили тело еще одной жертвы - пятой. А вскоре и тела еще двоих погибших.
7 декабря в больнице умер сотрудник ГСЧС Сергей Шатохин, пострадавший во время трагедии на Троицкой. Он сорвался с лестницы на уровне третьего этажа.
Под завалами на Троицкой найдены еще два тела.
Анне Бортюк и Сергею Шатохину посмертно присвоят звание «Герой Украины».
По материалам: https://odessitua.com/
Теги: Украина, Одесса, трагедия, пожар, спасатели, экспертиза
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