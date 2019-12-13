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СБУ обнаружила на границе с Молдовой подпольный "алкопровод" (ВИДЕО)

13.12.2019 15:15
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СБУ обнаружила на границе с Молдовой подпольный "алкопровод" (ВИДЕО)

Сотрудники Службы безопасности Украины в Одесской области перекрыли канал незаконного перемещения спирта через трубопровод из Молдовы. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры в пятницу, 13 декабря, передает Корреспондент.net.
Отмечается, что трубопровод пересекал украино-молдавскую границу в селе Кучурган Раздельнянского района.
"В гараже домовладения в селе Кучурган обнаружена пластиковая труба, по которой из Молдовы перемещали спирт. В ходе проведения следственных действий, по предварительным данным, обнаружены четыре пластиковые бочки по 250 литров наполненные алкоголем, и более 100 пустых пластиковых бочек, объемом по 250 литров", – говорится в сообщении.



Теги: Одесса, Молдова, СБУ, спирт, трубопровод
 
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