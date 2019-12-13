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"Укрпошта" запустила онлайн-подписку на печатные издания

13.12.2019 17:00
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"Укрпошта" запустила онлайн-подписку на печатные издания

"Укрпошта" запустила тестовую версию проекта, который позволит украинцам оформлять подписку на печатные издания онлайн. Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры, передает ОстроВ.
В тестовой версии сервиса по онлайн-подписке клиенты могут выбрать любое общегосударственное или иностранное печатное издание, а также электронные издания.
Всего подписные каталоги насчитывают более 3000 индексов газет и журналов (2252 индексы всеукраинских и 814 - изданий зарубежных стран).
Нужное издание можно найти и выбрать по названию, подписному индексу, тематикой. На странице издания размещена информация о языке издания, периодичности выхода, минимальный срок подписки и тому подобное. Клиент может рассчитаться за оформленный заказ платежной картой без уплаты дополнительной комиссии.
Для оформления подписки нужно зайти в раздел "Онлайн-подписка" на главной странице сайта "Укрпошти".



Теги: Укрпошта, онлайн, подписка
 
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