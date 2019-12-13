В МВД назвали имена подозреваемых в убийстве Павла Шеремета

13.12.2019 09:00

Подозрение в убийстве журналиста Павла Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому медику Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны, информирует Цензор.НЕТ.

Об этом сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко. "Подозрение по ст.115, проводятся следственные действие, обыски", - сказал Шевченко.

По его словам, двум другим подозреваемым в этом деле, супругам Грищенко, подозрение в убийстве Шеремета пока не предъявлялось.

"Двум другим фигурантам - супругам Грищенко - пока подозрение в этом деле не предъявлено, они находятся под стражей по делу о покушении на бизнесмена в Ивано-Франковской области", - рассказал Шевченко.