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В МВД назвали имена подозреваемых в убийстве Павла Шеремета

13.12.2019 09:00
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В МВД назвали имена подозреваемых в убийстве Павла Шеремета

Подозрение в убийстве журналиста Павла Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому медику Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны, информирует Цензор.НЕТ.
Об этом сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко. "Подозрение по ст.115, проводятся следственные действие, обыски", - сказал Шевченко.
По его словам, двум другим подозреваемым в этом деле, супругам Грищенко, подозрение в убийстве Шеремета пока не предъявлялось.
"Двум другим фигурантам - супругам Грищенко - пока подозрение в этом деле не предъявлено, они находятся под стражей по делу о покушении на бизнесмена в Ивано-Франковской области", - рассказал Шевченко.



Теги: убийство, подозреваемый, Павел Шеремет
 
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