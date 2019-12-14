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Аваков назвал главный мотив убийства Шеремета

14.12.2019 10:30
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Аваков назвал главный мотив убийства Шеремета

Министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире одного из телеканалов заявил, что главным мотивом убийства журналиста Павла Шеремета является дестабилизация ситуации в Украине, сообщает сайт Подробности.
По словам Авакова, следствие рассматривало множество версий, но главный мотив убийства Шеремета - дестабилизация ситуации в Украине.
Глава МВД добавил, что поводом для убийства Шеремета могла стать его журналистская деятельность.



Теги: убийство, Аваков, Павел Шеремет
 
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