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Аваков показал фотографию женщины, взорвавшей Шеремета

14.12.2019 11:30
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Аваков показал фотографию женщины, взорвавшей Шеремета

Министр внутренних дел Арсен Аваков продемонстрировал фотографию женщины в парике. По версии следствия, именно она нажала на устройство, которое удаленно привело в действие бомбу, убившую журналиста Павла Шеремета, информирует Цензор.НЕТ.
Фото женщины Аваков показал в студии программы "Свобода слова Савика Шустера".
"Я вам сейчас покажу маленькую фотографию, мы вчера об этом не говорили. Это девушка в парике, в специальных очках. Потом она выходит из другого места в другой одежде. Это тот человек, который нажимал на кнопку. У нас есть гипотезы, кто этот человек, но мы не знаем точно", - рассказал Аваков.



Теги: фотография, женщина, убийца, Аваков, Павел Шеремет
 
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