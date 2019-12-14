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Спасатели закончили ликвидацию пожара в Одессе

14.12.2019 20:45
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Спасатели закончили ликвидацию пожара в Одессе

В Одессе утром 14 декабря завершилась операция по ликвидации последствий пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на улице Троицкой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Одесской области. 

На пепелище были найдены 14 тел погибших в пожаре, еще две жертвы трагедии умерли в больнице. Для неопознанных тел необходима ДНК-экспертиза, которая завершится до конца года. 

По информации ГСЧС, из сгоревшего здания были вывезены 3 тыс. 124 куб. м. строительных конструкций. В работах принимали участие 183 человека с 26 единицами техники, из них 68 пожарных с 8 единицами техсредств.

 


По материалам: https://odessa.online/

Теги: Украина, Одесса, трагедия, пожар, спасатели, ликвидация
 
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