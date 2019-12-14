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Спасатели закончили ликвидацию пожара в Одессе
14.12.2019 20:45
В Одессе утром 14 декабря завершилась операция по ликвидации последствий пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на улице Троицкой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Одесской области.
На пепелище были найдены 14 тел погибших в пожаре, еще две жертвы трагедии умерли в больнице. Для неопознанных тел необходима ДНК-экспертиза, которая завершится до конца года.
По информации ГСЧС, из сгоревшего здания были вывезены 3 тыс. 124 куб. м. строительных конструкций. В работах принимали участие 183 человека с 26 единицами техники, из них 68 пожарных с 8 единицами техсредств.
По материалам: https://odessa.online/
Теги: Украина, Одесса, трагедия, пожар, спасатели, ликвидация
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