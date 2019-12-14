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США готовы ввести санкции против нового газопровода России
Соединенные Штаты Америки заверили Украину, что санкции против компаний, которые строят газопровод "Северный поток-2", будут немедленно введены, если строительство не будет прекращено. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.
Так, во время визита в Вашингтон вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба получил заверение, что США готовы ввести санкции против "Северного потока-2", если строительство газопровода не прекратят самостоятельно.
"Кулеба получил заверение, что санкции, включенные в закон об оборонном бюджете, будут как можно быстрее приняты в Сенате Конгресса США, немедленно подписаны президентом США и внедрены, если компания, которая укладывает трубу "Северного потока-2", самостоятельно не прекратит подсанкционную деятельность", - рассказали в правительстве.
Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки приняли оборонный бюджет на 2020 год, который включает в себя санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
По материалам: https://www.rbc.ua/
Теги: Украина, Россия, США, Кабинет министров, газ, Северный поток
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