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В Украину возвращается осень

15.12.2019 18:00
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В Украину возвращается осень

С началом новой недели, по прогнозам синоптиков, в Украину придет потепление, а дожди прекратятся, сообщает From-UA.
В ночь на 16 декабря температура будет колебаться около нулевой отметки, а день будет солнечным. В западных областях воздух прогреется до 13° тепла. На юге ожидается до +12°, в остальных регионах до +8…10°.



Теги: потепление, осень, прогноз погоды
 
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