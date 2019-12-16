Опубликован текст законопроекта Зеленского о децентрализации

16.12.2019 13:30

На сайте Верховной Рады опубликован текст законопроекта президента Владимира Зеленского №2598 "О внесении изменений в Конституцию Украины (о децентрализации власти)", сообщает РБК-Украина.

Законопроектом в частности, меняются отдельные положения Конституции Украины об административно-территориальном устройстве. В частности, предлагается ввести такой перечень административно-территориальных единиц: община, округ, область, Автономная республика Крым. Община является первичной единицей в системе административно-территориального устройства Украины.

Изменениями в раздел XI "Местное самоуправление" предлагается закрепление местного самоуправления как права и возможности общины непосредственно или через органы и ее должностных лиц решать вопросы местного значения в пределах Конституции и законов Украины. При этом община определяется как первичный субъект местного самоуправления и юридическое лицо.

Так, на конституционном уровне закрепляется право общины на непосредственное осуществление местного самоуправления путем выборов, местных референдумов, местных инициатив и в других формах, определенных законом.

"Вместе с тем децентрализация не означает ослабления центральной власти в таких вопросах, как оборона, внешняя политика, национальная безопасность, верховенство права, соблюдение прав и свобод человека", - отмечается в пояснительной записке.

Именно поэтому предлагается ввести институт префектов. Проектом предусматривается, что префекта назначает на должность и освобождает от должности по представлению правительства президент Украины.

Префект приостанавливает действие актов местного самоуправления по мотивам их несоответствия Конституции или законам Украины с одновременным обращением в суд.