Подозреваемая по делу Шеремета заявила о сотрудничестве со следствием

16.12.2019 19:23

Подозреваемая по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко через своего адвоката Влада Добоша обнародовала заявление о сотрудничестве со следствием.

Соответствующее заявление было обнародовано на странице Добоша в Facebook.

«Я готова к полному сотрудничеству и взаимодействию со следствием. Я готова к допросам, любых экспертиз и следственных действий. Я с достоинством вынесу эти унижения», — сказано в заявлении Кузьменко, которое опубликовал юрист.

Кузьменко отметила, что в результате следствия будет доказана ее невиновность, и все, кто писал лживые экспертизы и обвинения, а также те, кто выносил незаконные решения, ответят за ее унижения.

Также она заявила, что готова публично растоптать репутации тех людей, которые причастны к этому делу.

Кузьменко заверила, что не боится расследования, поскольку она не причастна к убийству Шеремета.

В конце своего обращения Кузьменко поблагодарила всех, кто ее поддерживает.

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