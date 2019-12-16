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Пристайко назвал дату начала "новогоднего" перемирия на Донбассе

16.12.2019 12:30
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Пристайко назвал дату начала "новогоднего" перемирия на Донбассе

Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко надеется, что новое перемирие на Донбассе будет объявлено 20 или 21 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина.
Пристайко отметил, что на нормандской встрече стороны договорились о ряде решений. Во-первых, освобождение "всех согласованных на всех согласованных" людей.
"Во-вторых, устойчивое, постоянное и всеобъемлющее прекращение огня. Объявление (о прекращении огня) будет 20 или 21 декабря. И мы увидим, возможен ли дальнейший прогресс", - отметил он.



Теги: Донбасс, перемирие, Новый год
 
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