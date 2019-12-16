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Украина заняла 39 место в рейтинге "самых сильных государств"
В рейтинге 80 самых мощных государств мира Украина заняла 39 позицию (поднялась за год на 6 пунктов), сообщает американский журнал U.S.News & World Report.
Список составляли аналитики BAV Group и Wharton School Университета Пенсильвании, учитывая такие факторы, как экономика, политическое влияние, военную мощь и лидерство в мире, включая участие в международных альянсах.
Таким образом, Украине удалось обогнать в списке, например, Финляндию, Польшу и Аргентину. Правда, эксперты отталкивались от некоторых данных по нашей стране, которые вряд ли можно назвать правдоподобными.
Например, при распределении мест те учли, что население Украины составляет 44,8 млн чел. Хотя по данным Госстата, с начала 2019-го численность населения страны уменьшилась почти на 200 тыс. человек и по состоянию на 1 октября составила 41,96 млн чел.
Первая десятка победителей рейтинга выглядит так:
США;
Россия;
Китай;
Германия;
Великобритания;
Франция;
Япония;
Израиль;
Саудовская Аравия;
Южная Корея (единственная страна, которая изменила позиции с 2018-го, отодвинув ОАЭ на 11-е место).Рейтинг стран замыкают в основном прибалты: Литва, Словакия, Словения, Латвия и Эстония.
По материалам: https://ubr.ua/
Теги: экономика, Украина, мир, рейтинг, влияние, ВСУ
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