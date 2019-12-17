Под Радой произошли столкновения активистов с полицией

17.12.2019 15:00

Под Верховной Радой произошли столкновения противников открытия рынка земли с правоохранителями, сообщает "ОстроВ".

Ситуация резко обострилась после того, как полиция начала демонтировать большие палатки, которые активисты установили на проезжей части на улице Грушевского.

В ответ в силовиков полетели камни и тротуарная плитка. Кроме того, участники акции начали наносить удары по рядам правоохранителей длинными палками.

Полиция, как может, сдерживает агрессивность протестующих, палатки демонтированы. Импровизированный палаточный городок зачищен. Начались задержания. Есть пострадавшие с обеих сторон.