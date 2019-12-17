Под Верховной Радой начался митинг против земельной реформы

17.12.2019 12:30

Под зданием Рады началась акция протеста против открытия рынка земли, сообщает Цензор.НЕТ.

Митингующие держат плакаты со своими требованиями, а также символику "Всеукраинского объединения "Свобода", "Всеукраинского объединения "Батькивщина", "Аграрной партии", "Национального корпуса", Федерации профсоюзов Украины, Всеукраинской аграрной рады и др.

Вместе с тем, часть активистов попыталась установить две палатки возле отеля "Киев" напротив здания Рады. Праоохранители воспрепятствовали этому. В результате произошли потасовки, в ходе которой были распылены огнетушители. Некоторые правоохранители по результатам потасовки оказались в зеленке.