МВД открыло уголовное дело по факту беспорядков в Киеве

18.12.2019 08:13

Открыто уголовное производство по факту беспорядков сегодня, 17 декабря, возле ВРУ. Дело открыто по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа). Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что в результате столкновений у здания Рады и в правительственном квартале были задержаны и доставлены в райотдел полиции 26 человек.

По словам начальника полиции Киева Андрей Крищенко, под зданием парламента происходили согласованные акции со стороны четырех организаций: три относительно земельного закона и одна – о растаможке авто на европейских номерах. Однако некоторые участники нарушили договоренности и начали устанавливать несогласованные палатки посреди улицы Грушевского. Силовики были вынуждены применить "необходимую силу".

Пострадавших полицейских насчитали 17 человек. У них незначительные травмы: ожоги глаз от слезоточивого газа, ссадины, сломанный палец. Также в больницу обратились двое гражданских.

Кроме того, как сообщает Hromadske, полиция вечером 17 декабря отпустила 26 задержанных во время столкновений под ВРУ, которые выступали против принятия закона о рынке земли.

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