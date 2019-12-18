- Коболев: Договор о транзите газа Россией может быть подписан в апреле 2020 года 12:41
- Полиция настаивает на правдивости экспертиз по делу Шеремета 12:21
- Глава "Нафтогаза" поблагодарил США за санкции против "Северного потока-2"11:36
- Зеленский: Мы прислушаемся к народу в вопросах земельной реформы10:24
- Украина оказалась в тройке наибольших экспортеров сельхозпродукции в Европу09:51
- "Шахтер" заработал на Лиге Чемпионов более 40 миллионов долларов09:10
- МВД открыло уголовное дело по факту беспорядков в Киеве 08:13
- Прокуратура назвала имя организатора покушения на Соболева15:30
- Под Радой произошли столкновения активистов с полицией15:00
- Под Верховной Радой начался митинг против земельной реформы12:30
МВД открыло уголовное дело по факту беспорядков в Киеве
Открыто уголовное производство по факту беспорядков сегодня, 17 декабря, возле ВРУ. Дело открыто по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа). Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Отмечается, что в результате столкновений у здания Рады и в правительственном квартале были задержаны и доставлены в райотдел полиции 26 человек.
По словам начальника полиции Киева Андрей Крищенко, под зданием парламента происходили согласованные акции со стороны четырех организаций: три относительно земельного закона и одна – о растаможке авто на европейских номерах. Однако некоторые участники нарушили договоренности и начали устанавливать несогласованные палатки посреди улицы Грушевского. Силовики были вынуждены применить "необходимую силу".
Пострадавших полицейских насчитали 17 человек. У них незначительные травмы: ожоги глаз от слезоточивого газа, ссадины, сломанный палец. Также в больницу обратились двое гражданских.
Кроме того, как сообщает Hromadske, полиция вечером 17 декабря отпустила 26 задержанных во время столкновений под ВРУ, которые выступали против принятия закона о рынке земли.
По материалам: https://focus.ua/
Теги: Украина, Киев, беспорядки, МВД, уголовное дело, Верховная Рада
- Милиция задержала хулигана, напавшего с саперной лопаткой на журналистку
- Горе-мать оставила на морозе новорожденного ребенка
- Убийство в центре Киева "зацепило" частную клинику
- Львовянин грабил детей в Киеве
- Представитель МВД: У меня впечатление, что протесты в центре Киева - проплаченые
- Завадского будут судить за развращение малолетних
- "ЛНР" вслед за "ДНР" расширила свои "границы"16:00
- Ситуация на блокпостах Донбасса 18 декабря13:45
- В Донецке открылся очередной супермаркет Геркулес-MOLOKO14:00
- Радио Свобода узнало мнение жителей Донецка об итогах Нормандского саммита (ВИДЕО)13:30
- Ситуация в пунктах пропуска в зоне ООС утром 17 декабря11:00
- Штаб ООС сообщил о ситуации на участках разведения сил на Донбассе09:00
- Телеканал "Россия 1" показал сюжет про украинских военнопленных в "ДНР"16:30
- Cпортсменов из "ЛНР" не допустили к соревнованиям в России14:30
- Блогер из Горловки рассказала о местных ценах на бытовую технику (ВИДЕО)12:00
- График работы мобильных отделений "Ощадбанка" с 16 по 22 декабря11:30
- Кабмин изменил правила пересечения границы с Россией17:30
- "ЛНР" вслед за "ДНР" расширила свои "границы"16:00
- Китай представил миру свой первый авианосец14:29
- Ученые обнаружили в человеческом мозге новый участок14:12
- Ситуация на блокпостах Донбасса 18 декабря13:45
- Крупнейшие технологические компании обвинили в эксплуатации труда детей13:04
- Коболев: Договор о транзите газа Россией может быть подписан в апреле 2020 года 12:41
- Полиция настаивает на правдивости экспертиз по делу Шеремета 12:21
- Глава "Нафтогаза" поблагодарил США за санкции против "Северного потока-2"11:36
- Зеленский: Мы прислушаемся к народу в вопросах земельной реформы10:24
- В интернете или лично: как лучше считать украинцев?10:00
- Нормандская встреча – без капитуляции09:30
- Военные итоги года. Что изменилось в ВСУ?11:00
- Топ-5 футбольных достижений Украины за 2018-2019 годы09:30
- Полный вперед: ортопедическая обувь для здорового шага14:30
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Витамин D: когда он необходим11:30
- Советы диетолога. Каким должен быть идеальный завтрак07:48
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Почему нельзя венчаться в субботу21:02
- Радио Свобода узнало мнение жителей Донецка об итогах Нормандского саммита (ВИДЕО)
- В Донецке открылся очередной супермаркет Геркулес-MOLOKO
- Блогер из Горловки рассказала о местных ценах на бытовую технику (ВИДЕО)
- Телеканал "Россия 1" показал сюжет про украинских военнопленных в "ДНР"
- Подозреваемая по делу Шеремета заявила о сотрудничестве со следствием
- Cпортсменов из "ЛНР" не допустили к соревнованиям в России
- Россия расширила санкции против Украины
- Военные итоги года. Что изменилось в ВСУ?
- Зеленский предложил свою версию децентрализации
- Ситуация на блокпостах Донбасса 18 декабря