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Полиция настаивает на правдивости экспертиз по делу Шеремета
Национальная полиция полиция отрицает информацию о несоответствии результатов экспертиз по делу об убийстве Павла Шеремета. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции.
Полиция сообщает, что еще до начала расследования эксперт из Великобритании Иван Бирч определял пригодность для исследования видео, изъятого из камер наблюдения на месте взрыва авто Павла Шеремета.
Позже полицейские получили достаточное для начала расследования количество видеоматериалов, на которых были зафиксированы возможные организаторы и исполнители преступления.
Экспертизы проводили сотрудники Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, которые официально привлекли к исследованиям Ивана Бирча.
В официальных выводах эксперты указывают на то, что на записях фигурировали разные женщины.
Эти результаты исследований приобщены к материалам уголовного производства и стали частью доказательной базы.
Полиция Украина призывает стороны уголовного процесса, журналистов и общественность не искажать озвученную ранее официальную информацию о расследовании убийства.
Полицейские подчеркивают, что согласно ст. 85 уголовно-процессуального кодекса, показания, вещественные доказательства, документы, заключения экспертов являются доказательством.
А, согласно ст.10 закона "О судебной экспертизе", к проведению судебных экспертиз могут привлекаться также судебные эксперты при условии, что они имеют соответствующее высшее образование и подготовку.
Кроме того, в ст. 23 этого закона сказано, что руководители государственных специализированных учреждений, которые проводят судебные экспертизы, в необходимых случаях имеют право включать в состав экспертных комиссий ведущих специалистов других государств.
По материалам: https://ukranews.com
Теги: Украина, суд, убийство, экспертиза, МВД, Павел Шеремет
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