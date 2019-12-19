Соцопрос зафиксировал рост рейтинга Зеленского после "нормандской" встречи

19.12.2019 13:30

Почти на 10% вырос уровень удовлетворенности работой президента Украины Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» в течение 13-17 декабря 2019 года, сообщает ОстроВ.

"За последние две недели уровень удовлетворенности работой Президента Зеленского вырос с 53 до 62%, а недовольства - уменьшился с 33 до 25%", - отмечается в исследовании.

Также 66% опрошенных отметили, что хорошо осведомлены о саммите в нормандском формате, который состоялся 9 декабря. Из них около 40% считают результаты проведения саммита скорее успехом президента Зеленского, половина - ни успехом, ни неудачей. Только 7% увидели лишь отрицательные результаты.

При этом 20% респондентов что-то слышали о саммите, лишь 12% - не знают ничего. Наиболее информированы о саммите старшие респонденты, избиратели ЕС и Оппозиционной платформы.

Рейтинги доверия украинцев возглавляет В.Зеленский, которому доверяют 67% опрошенных и не доверяют 25%. Далее Д.Разумков (28% и 44% соответственно) и С.Вакарчук (28% и 59%). Далее Ю.Бойко (23% и 58%), О.Гончарук (22% и 44%) и Ю.Тимошенко (19% и 74%).