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Украина договорилась о безвизе с Северной Македонией

19.12.2019 11:00
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Украина договорилась о безвизе с Северной Македонией

Безвизовый режим между Украиной и Северной Македонией вступит в силу 22 декабря. Об этом на своей странице в Twitter заявил государственный секретарь Министерства иностранных дел Андрей Заяц, сообщает сайт #Буквы.
По словам дипломата, в Северную Македонию для украинцев отменены как краткосрочные, так и долгосрочные визы.
Уточняется, что соглашением предусмотрены поездки с биометрическим заграничным паспортом для краткосрочного пребывания (на 90 дней каждые 180 дней).



Теги: Украина, Македония, безвизовый режим
 
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