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Монета в 5 гривен поступила в обращение

20.12.2019 09:30
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Монета в 5 гривен поступила в обращение

С 20 декабря Национальный банк Украины вводит в оборот монету номиналом в пять гривен, сообщает LB.ua.
Это предусмотрено вторым этапом введения монет вместо бумажных денег - первый начался 27 апреля 2018, когда в обороте появились монеты номиналом в одну и две гривны. Третий запланирован на середину 2020 года, когда введут монету номинальной стоимостью в десять гривен.


 
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