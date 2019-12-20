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В Киеве открыли главную елку Украины
20.12.2019 10:00
19 декабря, в Киеве на Софийской площади зажгли главную елку Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
Высота елки - более 20 метров. В этом году ее украсили 800 новогодними игрушками и более 3 км разноцветных гирлянд.
Теги: Киев, елка, открытие, Новый год
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