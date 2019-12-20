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В Тернополе из памятника Пушкину сделали финского Деда Мороза

20.12.2019 15:00
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В Тернополе из памятника Пушкину сделали финского Деда Мороза

Памятник российскому поэту Александру Пушкину в центре Тернополя переодели в финского рождественского персонажа Йоулупукки. Праздничный образ получился довольно забавным и памятник простоит в нем до 26 января, сообщает Телеканал новостей «24».
Такого зимнего героя создали, чтобы возле него фотографировались тернопольчане и гости города, рассказал УНИАН директор Туристического информационного центра, один из организаторов "Файного зимнего городка" Тарас Ковальчук.
Чтобы воплотить идею в жизнь, с памятника несколько раз снимали мерки. С первого раза костюм сел не идеально.


 
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