В Тернополе из памятника Пушкину сделали финского Деда Мороза

20.12.2019 15:00

Памятник российскому поэту Александру Пушкину в центре Тернополя переодели в финского рождественского персонажа Йоулупукки. Праздничный образ получился довольно забавным и памятник простоит в нем до 26 января, сообщает Телеканал новостей «24».

Такого зимнего героя создали, чтобы возле него фотографировались тернопольчане и гости города, рассказал УНИАН директор Туристического информационного центра, один из организаторов "Файного зимнего городка" Тарас Ковальчук.

Чтобы воплотить идею в жизнь, с памятника несколько раз снимали мерки. С первого раза костюм сел не идеально.