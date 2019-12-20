Зеленский распорядился закрыть все игорные заведения

20.12.2019 15:30

В Украине с сегодняшнего дня закрывают все игорные заведения с целью выведения бизнеса из тени. Об этом на своей странице в Facebook, написал Президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера Верховная Рада провалила принятие закона о легализации игорного бизнеса. Мы знаем, кто за этим стоит.

Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет?

Что же, давайте по-другому. С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игровые залы. Думай ... те", - написал Президент.

О принятии соответствующих мер уже заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Все игорные клубы, лотереи и игорные заведения должны быть закрыты. Требую от Нацполиции до 16 часов 20 декабря в соответствии с постановлением КМУ прекратить функционирование игорных заведений", - сказал он.