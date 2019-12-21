Нацполиция закрыла более 5300 игорных заведений

21.12.2019 08:00

Сотрудники Нацполиции остановили работу более 5300 игорных заведений во всех регионах Украины. Изъято оборудование примерно на 50 млн гривен, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас привлечено 715 мобильных групп из состава работников следственных подразделений, а также Департамента стратегических расследований", - написал он в своем Telegram-канале.

"Происходят обыски. Начат ряд уголовных производств. Продолжается досудебное следствие", - подытожил Гончарук.