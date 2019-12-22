Зеленский обошелся украинским налогоплательщикам дороже, чем Порошенко

22.12.2019 11:00

Государственная казначейская служба опубликовала на официальном сайте очередной месячный отчет по расходам в 2019 году, сообщает Телеканал новостей «24».

Отчеты "О выполнении Государственного бюджета Украины о расходах на обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности Президента Украины и Администрации Президента Украины" показали:

За первые 5 месяцев 2019 Администрация Порошенко использовала 325,3 миллиона гривен.

Аналогичный отчет, включавший период с января по октябрь 2019 показал сумму расходов в 678,4 миллиона гривен.

Итак, за следующие 5 месяцев Офис Зеленского потратил 353,1 миллиона гривен (Владимир Зеленский принял присягу президента в конце мая 2019).

Таким образом, администрация Зеленского, что была переименована в Офис Президента, потратила на 27,8 миллиона больше.