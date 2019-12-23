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Кабмин выделил деньги на приобретение жилья ветеранам АТО и переселенцам
На счета государственного специализированного финансового учреждения "Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству" поступили денежные средства, которые будут использованы на реализацию программы по обеспечению жильем ветеранов АТО/ООС и внутренне перемещенных лиц (ВПО), передает Depo.ua.
Об этом сообщила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и ВПЛ Оксана Коляда у себя на странице Facebook.
"Только что министр развития общин и территорий Алена Бабак подтвердила, что средства на счете Госмолжилье поступили. Я благодарна нашей команде в правительстве за непоколебимую позицию, что эти программы для обеспечения жильем ветеранов и внутренне перемещенных лиц чрезвычайно важны и должны быть профинансированы", – написала она.
Теги: деньги, жилье, АТО, ветераны, переселенцы
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