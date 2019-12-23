КИУ составил рейтинг депутатов-прогульщиков

23.12.2019 15:00

Свежий рейтинг депутатов-прогульщиков подготовил Комитет избирателей Украины (КИУ), сообщает Телеканал новостей «24».

Сразу трое парламентариев не приняли участия ни в одном голосовании Рады за весь декабрь:

Любовь Шпак – "Слуга народа";

Роман Иванисов – внефракционный;

Виталий Данилов – "Батькивщина".

Кроме того, еще 5 парламентариев участвовали в менее 10% голосований парламента:

Антон Яценко (За будущее) – 0,19%;

Вадим Столар (ОПЗЖ) – 7%;

Игорь Палица (За будущее) – 9%;

Александр Абдуллин (Батькивщина) – 9%;

Андрей Деркач (внефракционный) – 9%.

В то же время в Верховной Раде в этом месяце есть сразу два образцовых депутата, принявших участие во всех голосованиях: