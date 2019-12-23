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Украинцы назвали Владимира Зеленского политиком года

23.12.2019 13:00
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Украинцы назвали Владимира Зеленского политиком года

Согласно опросу "Рейтинга", Президент Украины Владимир Зеленский стал политиком 2019 года, сообщает Телеканал новостей «24».
Его выбрали 47% опрошенных, а поддержка всех остальных политиков не превысила показатель в 10%.
Интересно, что в рейтинг политиков попали кинорежиссер Олег Сенцов, генпрокурор Руслан Рябошапка, а также бизнесмены Игорь Коломойский, Ринат Ахметов и Виктор Пинчук. Результаты опроса опубликовала социологическая группа "Рейтинг".
Отметку в 5% преодолели всего 9 человек:
Владимир Зеленский (президент Украины) – 47%;
Юрий Бойко (народный депутат, "Оппозиционная платформа – за жизнь") - 10%;
Дмитрий Разумков (председатель Верховной Рады Украины) – 9%;
Юлия Тимошенко (народный депутат, лидер "Батькивщины") – 8%;
Петр Порошенко (народный депутат, пятый президент Украины) – 7%;
Виктор Медведчук (народный депутат, "Оппозиционная платформа – за жизнь") - 6%;
Святослав Вакарчук (народный депутат, лидер "Голоса") – 5%;
Владимир Гройсман (бывший премьер-министр Украины) – 5%;
Олег Сенцов (кинорежиссер, бывший политзаключенный России) – 5%.



Теги: политика, опрос, год, Зеленский
 
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