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В новом году Ощадбанк закроет около 500 отделений

23.12.2019 17:00
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В новом году Ощадбанк закроет около 500 отделений

Ощадбанк закроет около 500 отделений в разных городах Украины в рамках оптимизации физической сети филиалов банка, сообщает РБК-Украина.
Таким образом, уже вскоре число отделений Ощадбанка может сократиться до 1800, рассказала перед Новым годом глава наблюдательного совета финансового учреждения Байба Апин.
"Как правило, в тех филиалах со старой бизнес-моделью, которые закрываются, сервисов не очень много. У нас сейчас 2400 отделений. По плану должно остаться около 1800-2000. При этом мы акцентируем на том, что клиентам по всей территории Украины будут доступны все финансовые сервисы. Как это будет организовано - это другой вопрос", - сказала глава набсовета.
В Ощадбанке надеются, что им удастся как можно больше клиентов перевести в онлайн.



Теги: Ощадбанк, филиал, оптимизация
 
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