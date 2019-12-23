Последние новости раздела
- В новом году Ощадбанк закроет около 500 отделений17:00
- КИУ составил рейтинг депутатов-прогульщиков15:00
- Украинцы назвали Владимира Зеленского политиком года13:00
- Кабмин выделил деньги на приобретение жилья ветеранам АТО и переселенцам09:30
- Зеленский обошелся украинским налогоплательщикам дороже, чем Порошенко11:00
- Правительственная комиссия назвала причины пожара в Одессе15:00
- Нацполиция закрыла более 5300 игорных заведений08:00
- В Киев везут 30 тонн карпатского снега16:30
- Зеленский распорядился закрыть все игорные заведения15:30
- В Тернополе из памятника Пушкину сделали финского Деда Мороза15:00
В новом году Ощадбанк закроет около 500 отделений
23.12.2019 17:00
Ощадбанк закроет около 500 отделений в разных городах Украины в рамках оптимизации физической сети филиалов банка, сообщает РБК-Украина.
Таким образом, уже вскоре число отделений Ощадбанка может сократиться до 1800, рассказала перед Новым годом глава наблюдательного совета финансового учреждения Байба Апин.
"Как правило, в тех филиалах со старой бизнес-моделью, которые закрываются, сервисов не очень много. У нас сейчас 2400 отделений. По плану должно остаться около 1800-2000. При этом мы акцентируем на том, что клиентам по всей территории Украины будут доступны все финансовые сервисы. Как это будет организовано - это другой вопрос", - сказала глава набсовета.
В Ощадбанке надеются, что им удастся как можно больше клиентов перевести в онлайн.
Теги: Ощадбанк, филиал, оптимизация
Читайте также:
- Тимошенко обещает раздать "советские тысячи" после кризиса
- «Артеку» обещали статус и деньги
- Тимошенко будет погашать долги СССР коммунальными платежами
- Тигипко рвется в президенты. Банк - хорошо, а страна - лучше!
- Тимошенко обозвала Януковича дезертиром
- Жена премьер-министра Италии рассказала о его секс-одержимости (ОТРЫВКИ ИЗ КНИГИ)
- Отделения ПФУ в Донецкой области оборудуют терминалами электронной очереди16:00
- В Госпогранслужбе рассказали о режиме работы КПВВ в праздничные дни12:30
- Программа новогодних мероприятий в Донецке12:00
- В "ДНР" отменили комендантский час на период новогодних праздников 11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 23 декабря10:45
- На Луганщине при пожаре в психоневрологическом интернате погибли четыре человека08:30
- Ситуация в пунктах пропуска в зоне ООС 22 декабря15:00
- "Ополченочку" Светлану Дрюк приговорили к 5 годам условно08:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 21 декабря14:00
- В воскресенье КПВВ "Новотроицкое" закроют на ремонт12:30
- В Новой Зеландии после извержения вулкана погибло 19 человек21:24
- Лучшие клубы Лиги чемпионов: "Динамо" - одиннадцатое, "Шахтер" на 32 месте 20:12
- В Саудовской Аравии состоялся суд над убийцами журналиста 19:20
- В новом году Ощадбанк закроет около 500 отделений17:00
- Отделения ПФУ в Донецкой области оборудуют терминалами электронной очереди16:00
- КИУ составил рейтинг депутатов-прогульщиков15:00
- Путин открыл ж/д сообщение по Крымскому мосту (ВИДЕО)14:00
- Украинцы назвали Владимира Зеленского политиком года13:00
- В Госпогранслужбе рассказали о режиме работы КПВВ в праздничные дни12:30
- Программа новогодних мероприятий в Донецке12:00
- Планшет в Украине до 1000 грн: миф или реальность12:00
- В интернете или лично: как лучше считать украинцев?10:00
- Нормандская встреча – без капитуляции09:30
- Военные итоги года. Что изменилось в ВСУ?11:00
- Топ-5 футбольных достижений Украины за 2018-2019 годы09:30
- Полный вперед: ортопедическая обувь для здорового шага14:30
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Витамин D: когда он необходим11:30
- Советы диетолога. Каким должен быть идеальный завтрак07:48
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Зеленский распорядился закрыть все игорные заведения
- Пушилин анонсировал отмену комендантского часа в "ДНР"
- "Ополченочку" Светлану Дрюк приговорили к 5 годам условно
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 21 декабря
- В воскресенье КПВВ "Новотроицкое" закроют на ремонт
- Генпрокуратура выявила многомиллионные хищения на строительстве моста в Станице Луганской
- Гороскоп на неделю с 23 по 29 декабря
- В Госпогранслужбе рассказали о режиме работы КПВВ в праздничные дни
- Ситуация в пунктах пропуска в зоне ООС 22 декабря
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 20 декабря